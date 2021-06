DOMINGUINHOS DO ESTÁCIO MORRE AOS 79 ANOS NO RIO DE JANEIRO

“Oh, Virgem Santa, rogai por nós, rogai por nós oh Virgem Santa, pois precisamos de paz!” Talvez você tenha lido esta frase inicial ouvindo o samba-enredo da Viradouro que foi eternizado na voz do sambista Dominguinhos e até hoje faz bastante sucesso em Belém, por homenagear o Círio de Nazaré.

A confirmação do óbito, que ocorreu neste domingo (30), veio através das redes sociais.

“Que Nossa Senhora de Nazaré o receba de braços abertos. Desejamos nossos pêsames a todos os amigos e familiares”, diz a nota de pesar na página oficial do artista no Instagram.

O sambista estava internado desde o dia 11 de maio em decorrência de uma hemorragia cerebral.

Dominguinhos era cantor e compositor, ele interpretou canções premiadas no Carnaval. Entre elas, “Liberdade, liberdade, abra as asas sobre nós!”, samba-enredo da Imperatriz Leopoldinense em 1989, que recebeu nota 10 em todos os quesitos naquele ano.

CARNAVAL DE BELÉM

Dominguinhos do Estácio sempre foi figura presente e fundamental para os tempos áureos do carnaval de Belém na década de 1980 quando era o segundo do Brasil.

Intérprete oficial da escola de samba Rancho Não Posso Me Amofiná, Dominguinhos participou de momentos memoráveis da agremiação como o Jubileu de Ouro, que cantou os 50 anos da primeira escola do Pará.

No período carnavalesco o “puxador”, como eram chamados os intérpretes antigamente, se desdobrava entre os trabalhos no Rio de Janeiro e Belém.