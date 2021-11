PF apreende 441 kg de drogas no Porto de Vila do Conde em Barcarena

Neste domingo, 14 de novembro de 2021, a Receita Federal, Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal realizaram a apreensão de, aproximadamente, 441kg de cloridrato de cocaína com destino a Portugal, no Porto de Vila do Conde em Barcarena/PA.

A substância foi ocultada dentro de um contêiner com 7 mil garrafas de cerveja e que tinha como destino a cidade de Porto, em Portugal.

Essa foi a terceira apreensão de drogas em menos de 30 dias no Porto de Vila do Conde. A Receita Federal e a Polícia Federal já apreenderam quase 2 toneladas de cocaína no Porto Paraense no ano de 2021. As investigações seguem em andamento.

(Com informações Correio de Carajás)