PF fecha cinco garimpos ilegais de ouro no nordeste do Pará

Belém/PA. Polícia Federal, com apoio do Ibama, deflagrou a operação Echo 177, na segunda e terça-feira (1º e 2/09), no município de Cachoeira do Piriá/PA. Foram inutilizadas nove pás carregadeiras e cerca de 45 motores, em cinco pontos de extração ilegal de ouro.

Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão relativos a dez processos minerários que operavam de forma ilegal na região, próxima à divisa com o estado do Maranhão. Também foram inutilizadas estruturas de apoio usadas para a extração, carregamento e logística ilegal de ouro.

Os garimpos funcionavam sem autorização da Agência Nacional de Mineração. Há evidências do uso de cianeto no processo de beneficiamento do minério, substância tóxica com elevado potencial lesivo à saúde humana e ao equilíbrio ambiental. As investigações seguem, com a adoção das medidas legais cabíveis, visando à responsabilização dos envolvidos e à recuperação das áreas ambientalmente degradadas. (A Notícia Portal com informações da Comunicação Social da Polícia Federal no Pará/ Fotos e Vídeos PF do Pará)