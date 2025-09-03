NoticiasPolícia

PF fecha cinco garimpos ilegais de ouro no nordeste do Pará

As investigações seguem, com a adoção das medidas legais cabíveis, visando à responsabilização dos envolvidos e à recuperação das áreas ambientalmente degradadas.

03/09/2025
Foram inutilizadas nove pás carregadeiras e cerca de 45 motores, em cinco pontos de extração ilegal de ouro.

Belém/PA. Polícia Federal, com apoio do Ibama, deflagrou a operação Echo 177, na segunda e terça-feira (1º e 2/09), no município de Cachoeira do Piriá/PA. Foram inutilizadas nove pás carregadeiras e cerca de 45 motores, em cinco pontos de extração ilegal de ouro.

Há evidências do uso de cianeto no processo de beneficiamento do minério, substância tóxica com elevado potencial lesivo à saúde humana e ao equilíbrio ambiental.

Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão relativos a dez processos minerários que operavam de forma ilegal na região, próxima à divisa com o estado do Maranhão. Também foram inutilizadas estruturas de apoio usadas para a extração, carregamento e logística ilegal de ouro.

Com apoio do Ibama, operação cumpriu dois mandados de busca e apreensão e inutilizou máquinas em Cachoeira do Piriá/PA

Os garimpos funcionavam sem autorização da Agência Nacional de Mineração. Há evidências do uso de cianeto no processo de beneficiamento do minério, substância tóxica com elevado potencial lesivo à saúde humana e ao equilíbrio ambiental. As investigações seguem, com a adoção das medidas legais cabíveis, visando à responsabilização dos envolvidos e à recuperação das áreas ambientalmente degradadas. (A Notícia Portal com informações da Comunicação Social da Polícia Federal no Pará/ Fotos e Vídeos PF do Pará)

