Xinguara: Operação Ghost Rider, da Polícia Civil, prende suspeitos de integrarem grupo de extermínio

Em Xinguara, a Polícia Civil desencadeou, nesta terça-feira (4), a Operação Ghost Rider e prendeu cinco indivíduos suspeitos de fazerem parte de um grupo de extermínio que vinha atuando na cidade: Valdemir Soares da Silva, Railson Cruz dos Santos, Marco Antônio Lima Santos, Carlos Augusto Lira e Renato Patrick Carvalho. Todos, segundo as investigações, respondem a processos na Justiça, por vários crimes, e integram uma facção criminosa. Na ocasião, foram apreendidas cinco armas de fogo e munições.

Durante as investigações, os policiais receberam a informação de que os acusados se deslocavam pela cidade em uma caminhonete Fiat Toro, preta, cujo final da placa era 84. Por volta das 10h desta terça, o veículo foi visto pela equipe policial próximo à rodoviária e, imediatamente abordado.

No utilitário, de placas RXA7D84/Belém (PA), estavam Valdemir, Railson, Marco Antônio e Carlos Augusto, os quais receberam voz de prisão. Ali, foram encontradas três pistolas calibre 380, uma pistola calibre 9mm e um revólver calibre 38.

Logo em seguida, a equipe policial civil recebeu a informação de que Renato Patrick estava em uma casa na Rua 8, Setor Itamarati. No endereço indicado, ele também recebeu voz de prisão.

Com o acusado, que já vinha sendo monitorado pelos policiais civis, a partir de informações de que estava envolvido em vários homicídios ocorridos na cidade, foram encontradas duas pistolas calibre 380. Todos foram presos e, assim como as armas, munições e o carro, foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil para as providências legais.

A NOTÍCIA PORTAL COM FONTES DE ZÉ DUDU