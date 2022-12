TRE do Pará diploma governador, vice, senador e deputados eleitos

O Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE) realizou nesta quarta-feira, dia 21 de dezembro, a Cerimônia de Diplomação dos políticos eleitos para os cargos de governador e vice-governador; senador e respectivos suplentes, deputados federais e estaduais. O local foi o Hangar Centro de Convenções em Belém, e os envolvidos puderam levar determinado número de convidados. Houve, ainda, transmissão ao vivo pelas redes sociais do Judiciário.

A solenidade realizou a diplomação do governador reeleito do Pará, Helder Barbalho (MDB), a vice-governadora eleita Hana Ghassan, o senador eleito Beto Faro (PT), 17 deputados federais, sendo que 8 foram reeleitos, e 41 deputados estaduais, 22 deles reeleitos. Entre eles, o mais votado, que foi aqui da região Carajás, Wenderson Chamon, o Chamonzinho (MDB), com 109.287 votos.

Também foram diplomados outros futuros deputados aqui do sul e sudeste do Pará, a exemplo de: Andreia Siqueira (MDB), Keniston (MDB) e Delegado Caveira (PL), na lista dos federais, além de: Dirceu ten Caten (PT), Braz (PDT), Delegado Toni Cunha (PSC) e Aveilton Souza (PL), estaduais.

A diplomação é o ato no qual a Justiça Eleitoral atesta que o candidato foi efetivamente eleito e, por isso, está apto a tomar posse no cargo. A entrega dos diplomas ocorre somente depois de passados os prazos de questionamento e de processamento do resultado das eleições.

Para receber o diploma, os candidatos eleitos precisavam estar com o registro de candidatura deferido e as contas de campanha devidamente entregue e julgadas.

Os diplomas de suplentes dos deputados estaduais e federais serão emitidos, assinados, validados de forma eletrônica e disponibilizados para download no formato PDF site do TRE do Pará a partir do dia 22 de dezembro.

A posse dos eleitos será em 2023. No caso de presidente e governador, a cerimônia ocorrerá no dia 1º de janeiro de 2023. Os políticos eleitos para cargos no legislativo – senadores, deputado federal e estadual – tomam posse no próximo dia 1º de fevereiro.

Veja a lista dos políticos diplomados:

Governador

Helder Barbalho (MDB)

Vice-governadora

Hana Ghassan (MDB)

Senador

Beto Faro (PT)

Deputados federais

Dra Alessandra Haber (MDB)

Delegado Eder Mauro (PL)

Elcione (MDB)

Priante (MDB)

Renilce Nicodemos (MDB)

Júnior Ferrari (PSD)

Dilvanda Faro (PT)

Celso Sabino (UNIÃO)

Antonio Doido (MDB)

Keniston (MDB)

Andreia Siqueira (MDB)

Joaquim Passarinho (PL)

Delegado Caveira (PL)

Olival Marques (MDB)

Airton Faleiro (PT)

Henderson Pinto (MDB)

Raimundo Santos (PSD)

Deputados Estaduais

Chamonzinho (MDB)

Iran Lima (MDB)

Chicão (MDB)

Cilene Couto (PSDB)

Rogério Barra (PL)

Erick Monteiro (PSDB)

Adriano Coelho (PDT)

Gustavo Sefer (PSD)

Igor Normando (PODE)

Dirceu Ten Caten (PT)

Braz (PDT)

Luth Rebelo (PP)

Zeca Pirão (MDB)

Ronie Silva (MDB)

Paula Titan (MDB)

Fábio Freitas (REPU)

Carlos Vinicios (MDB)

Angelo Ferrari (MDB)

Martinho Carmona (MDB)

Antonio Tonheiro (PP)

Ana Cunha (PSDB)

Diana Belo (MDB)

Dr. Wanderlan (MDB)

Eraldo Pimenta (MDB)

Thiago Araújo (CIDA)

Bob Fllay (PDT)

Victor Dias (União)

Andreia Xarão (MDB)

Delegado Nilton Neves (PSD)

Lu Ogawa (PP)

Elias Santiago (PT)

Maria (PT)

Wescley Tomaz (PSC)

Josué Paiva (Republicanos)

Fábio Figueiras (PSB)

Bordalo (PT)

Delegado Toni Cunha (PSC)

Lívia Duarte (PSOL)

Renato Oliveira (PODEMOS)

Aveilton Souza (PL)

Coronel Neil (PL)

Fonte: Correio Carajás