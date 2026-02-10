PF e Funai combatem garimpo ilegal na Terra Indígena Kayapó

A Polícia Federal, em ação conjunta com a Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), deflagrou, nessa sexta-feira (6/2), a 4ª Fase da Operação Rio Fresco, com o objetivo de combater a exploração ilegal de recursos minerais às margens e no leito desse rio, no município de Ourilândia do Norte/PA, na Terra Indígena Kayapó.

Durante a ação, foram localizadas duas dragas em funcionamento no leito do Rio Fresco, utilizadas na atividade de garimpo ilegal. Os equipamentos foram destruídos no local, e os responsáveis foram identificados.

Na sequência, foi constatado um garimpo ilegal às margens do rio, onde foram destruídos um acampamento, motores e uma escavadeira hidráulica. No local, também foram apreendidos aparelhos celulares e uma arma de fogo do tipo pistola, calibre 9 milímetros.

Em razão da impossibilidade de acesso terrestre com viaturas, as equipes realizaram o deslocamento por meio de embarcação.

As investigações agora continuam para identificar quem são os responsáveis pelo financiamento da atividade. Eles podem responder por crimes ambientais e por usurpação de terras públicas.

A Operação Rio Fresco integra ações permanentes da Polícia Federal para repressão a crimes ambientais e à exploração ilegal de recursos naturais em terras indígenas. ( A Notícia Portal com informações de Comunicação Social da Polícia Federal no Pará/ Fotos: Divulgação)