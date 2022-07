Sicredi inaugura agência em Água Azul do Norte

Nesta quarta-feira, dia 27, o Sicredi inaugurou mais uma agência no estado do Pará. A população de Água Azul do Norte recebeu uma nova agência com estrutura moderna e confortável que reflete o foco no relacionamento através de um atendimento próximo com seus cooperados e comunidade.

A inauguração da 58ª agência da Cooperativa Sicredi Sudoeste contou com a participação de cooperados, Prefeito Vandin, Primeira-Dama, autoridades locais, representantes religiosos, Diretor Executivo da Cooperativa, Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa e colaboradores. O Presidente Sr. Antonio Geraldo Wrobel reforçou na ocasião o compromisso em promover o cooperativismo de crédito como alternativa financeira para mais pessoas. “A inauguração desta agência amplia as oportunidades na região, tanto para a população que agora pode contar com uma instituição financeira que valoriza as pessoas, quanto para o crescimento de toda a economia local. Estamos muito felizes em poder contribuir e receber o acolhimento das pessoas”. Além de oferecer soluções financeiras com taxas justas o Sicredi reinveste recursos na região através de linhas de crédito, distribuição do resultado e aplicação em projetos da comunidade, contribuindo assim para o crescimento coletivo.

O Gerente de Agência Sergio Augusto Caldas Rubim fala com entusiasmo sobre a nova agência e convida toda a população para conhecê-la. “É com imensa alegria que abrimos as portas da agência para receber a população de Água Azul do Norte. Nosso objetivo é entregar mais do que soluções financeiras, queremos levar atendimento de qualidade, taxas justas e ainda fomentar o desenvolvimento da nossa região. Isso porque no Sicredi todos podem ganhar juntos. E é assim que convido toda a população para conhecer mais sobre nossos diferenciais e vir tomar um café com a gente”.

A Agência de Água Azul do Norte está localizada na Avenida Lago Azul, s/n, no Centro.

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento dos seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. O modelo de gestão do Sicredi valoriza a participação dos mais de 6 milhões de associados, os quais exercem papel de donos do negócio. Com presença nacional, o Sicredi está presente em todos os estados brasileiros mais Distrito Federal, com mais de 2.200 agências, e oferece mais de 300 produtos e serviços financeiros (www.sicredi.com.br).

Fonte: Ascom/Sicredi