FAX 2023: Hoje está acontecendo a Prova de Marcha de Muares e Equinos em com mais de 80 animais participando

Hoje é o quarto dia da 24ª Feira Agropecuária de Xinguara e a programação começou pela manhã, com a primeira etapa da Prova de Marcha de Muares e Equinos. Agora pela tarde, acontece a segunda etapa. O evento reunirá amantes da modalidade no Recinto de Exposição “Orlando Quagliato”. Roberto Paulinelli e Frigorífico Rio Maria são os responsáveis pela realização da Prova.

Além do espaço totalmente reestruturado para receber os tropeiros, o evento conta com ampla área de alimentação. Os criadores dos animais deverão apresentar exames de anemia e GTA – Guia de Transporte Animal.

Participam desta prova, mais de 80 animais do Tocantins, Pará e Maranhão, divididos em oito categorias: Égua Marcha Batida, Égua Marcha Picada, Cavalo Marcha Batida, Cavalo Marcha Picada, Burros, Mula Iniciante, Mula Adulta e Mula Jovem.

Welvis Gomes é o locutor oficial dos muladeiros e Vinícius Queiroz é o Juiz Oficial, que veio do município de Vazante/MG.

A programação do dia encerra a noite com show de Marcynho Sensação, com os portões abertos no Parque de Exposições Orlando Quagliato. (A Notícia Portal, Ana Luiza Oliveira, com apoio de Moraes Filho).