PF deflagra operação contra crimes de exploração sexual infantojuvenil no Pará

A Polícia Federal deflagrou, na quinta-feira (12/2), a Operção Strix Virgata IV, com o objetivo de coibir práticas relacionadas à exploração sexual de crianças e adolescentes, especialmente o armazenamento de conteúdo sexual infantojuvenil. Durante a ação, três indivíduos foram presos em flagrante.

Policiais federais cumpriram mandado de busca e apreensão no município de Santana do Araguaia/PA, ocasião em que foram apreendidos aparelhos eletrônicos utilizados na prática criminosa. Os três investigados foram presos em flagrante por manterem armazenado material de abuso sexual infantojuvenil em dispositivos eletrônicos. A ordem judicial foi expedida pela Subseção da Justiça Federal em Redenção.

As investigações prosseguem com a análise do material apreendido, que será submetido à perícia criminal de informática, com o objetivo de esclarecer a atuação dos investigados e de identificar possíveis vítimas e outros envolvidos.

Nomenclatura e alerta

Embora o termo “pornografia” ainda seja utilizado em nossa legislação (Estatuto da Criança e do Adolescente) para definir “qualquer situação que envolva criança ou adolescente em atividades sexuais explícitas, reais ou simuladas, ou exibição dos órgãos genitais de uma criança ou adolescente para fins primordialmente sexuais”, a comunidade internacional entende que o mais adequado é referir-se a crimes de “abuso sexual de crianças e adolescentes” ou “violência sexual de crianças e adolescentes”, pois a nomenclatura ajuda a dar dimensão da violência infligida às vítimas desses crimes tão devastadores.

Além disso, a Polícia Federal alerta aos pais e responsáveis sobre a importância de monitorar e orientar seus filhos no mundo virtual e físico, protegendo-os dos riscos de abusos sexuais. Conversar abertamente sobre os perigos do mundo virtual, explicar como utilizar redes sociais, jogos e aplicativos de forma segura e acompanhar de perto as atividades on-line dos jovens são medidas essenciais de proteção. Estar atento a mudanças de comportamento, como isolamento repentino ou segredo em relação ao uso do celular e do computador, pode ajudar a identificar situações de risco.

É igualmente importante ensinar às crianças e adolescentes como agir diante de contatos inadequados em ambientes virtuais, reforçando que podem e devem procurar ajuda. A prevenção é a maneira mais eficaz de garantir a segurança e o bem-estar de crianças e adolescentes, e a informação continua sendo um instrumento capaz de salvar vidas. ( A Notícia Portal com informações da Comunicação Social da Polícia Federal no Pará/ Fotos:? Divulgação)