CUMARU DO NORTE: Governador Helder Barbalho inicia obra de pavimentação na PA 287

Acompanhado da mãe, a deputada Federal Elcione Barbalho (MDB), o Governador Helder Barbalho (MBD) chegou a Redenção na manhã desta sexta feira (5) para inaugurar a obra de duplicação da PA 287 em um trecho urbano na Avenida Araguaia, e, assinar ordem de serviço e dar início a obra de pavimentação de 37 km da PA 287, no trecho que liga a BR 158 a localidade de Mata Geral.

Após os discursos na solenidade de assinatura da ordem de serviço, realizada no comercial do Tatá (início do trecho a ser pavimentado) o governador convidou os presentes para prestigiar o inicio da obra, ocasião em que máquinas e caminhões começaram funcionar. Segundo o governador a obra é para estar pronta para ser inaugurada em 19 meses com custo R$ 48 mi do tesouro estadual.

O prefeito de Cumaru do Norte, Celio Marcos ‘Nego’ (MDB) ao discursar, destacou a importância da pavimentação da rodovia para o desenvolvimento de seu município. Ele lembrou as lutas que tiveram início em 2013 reivindicando o asfaltamento.

COMITIVA: Além da deputada federal Elcione Barbalho também faziam parte da comitiva os deputados estaduais Alex Santiago (PL) e Gustavo Seffer (PSD) e o secretário de estado de obras Adler Silveira. Prefeitos e vereadores de toda região vieram a Redenção prestigiar o momento.