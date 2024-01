Lula confirma Lewandowski como novo ministro da Justiça

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou nesta quinta-feira (11) que Ricardo Lewandowski será o novo Ministro da Justiça e Segurança Pública. A confirmação ocorreu durante um evento no qual também estava presente o então chefe da pasta, Flávio Dino, que tomará posse no Supremo Tribunal Federal (STF) em 22 de fevereiro.

Lula expressou sua satisfação com a escolha de Lewandowski, afirmando ter ficado “muito feliz” com a aceitação do convite. O presidente destacou a qualidade da futura dupla, ressaltando que a nomeação beneficia o Ministério da Justiça, a Suprema Corte e o povo brasileiro. A posse do novo ministro está agendada para 1º de fevereiro, com a oficialização por decreto acontecendo após compromissos pessoais de Lewandowski no dia 19.

Questionado sobre a formação da equipe ministerial, Lula revelou seu “hábito cultural de não indicar ninguém em nenhum ministério”, permitindo que o próprio Lewandowski monte sua equipe. O futuro Ministro da Justiça é aposentado desde abril do ano passado e acumula experiência como presidente do Observatório da Democracia e membro do Tribunal Permanente de Revisão do Mercosul.

Com uma extensa trajetória no campo jurídico, Lewandowski chegou ao STF em 2006, durante o segundo mandato de Lula. Além de presidir o Tribunal Superior Eleitoral entre 2010 e 2012, o novo ministro também ocupou a presidência do STF de 2014 a 2016. Nascido no Rio de Janeiro, Lewandowski é bacharel em Ciências Políticas e Sociais e em Ciências Jurídicas e Sociais, com mestrado, doutorado e livre-docência em Direito pela Universidade de São Paulo. (A Notícia Portal com informações de CNN BRASIL)