ParáPolícia

PF apreende R$5.000 em cédulas falsas no Pará

18/09/2025
Mulher foi indiciada por crime de moeda falsa após receber encomenda via postal Nesta quinta-feira (18/9), a Polícia Federal apreendeu R$ 5.000,00 em cédulas falsas recebidos via encomenda postal do estado do Rio Grande do Sul, tendo como destino a capital paraense.

Após diligências investigativas, a destinatária da remessa foi identificada. Em interrogatório, a mulher confessou a prática criminosa e foi indiciada pelo crime de aquisição de moeda falsa.

A PF destaca que a aquisição e a circulação de moeda falsificada constituem crime grave, com potencial de causar prejuízos à economia nacional e à sociedade. As investigações prosseguem com o objetivo de identificar os responsáveis pela produção e envio do dinheiro falsificado, bem como outros possíveis integrantes da rede criminosa. (A Notícia Portal com informações, Comunicação Social da Polícia Federal no Pará/ Foto: Divulgação)

