Inscrições para Prosel Especial “Forma Pará” iniciam nesta quarta-feira (18)

Começam nesta quarta-feira (18) as inscrições para o Prosel Especial “Forma Pará” destinado a selecionar candidatos para as vagas não preenchidas nos cursos presenciais de graduação, por meio do convênio entre a Universidade do Estado do Pará (Uepa) e a Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Profissional e Tecnológica (Sectet). Os interessados podem se inscrever até o dia 26 de janeiro, de forma on-line.

De acordo com o edital, estão sendo ofertadas 164 vagas, sendo 80 vagas direcionadas para cotistas, 75 para não cotistas e 9 vagas para pessoas com deficiência (PcD) em seis cursos de graduação em municípios do Pará, sendo eles: Saúde Coletiva, em São João da Ponta e Capanema; Engenharia de Alimentos, em Itaituba; Licenciatura em Ciências Naturais, em Brasil Novo; Licenciatura em Geografia, nos municípios de Jacareacanga e Santa Luzia do Pará e Licenciatura em História, em Brejo Grande do Araguaia e Altamira; e Licenciatura em Letras (Língua Inglesa) em Castanhal. Os referidos cursos serão ofertados pela Universidade do Estado do Pará (Uepa), mediante as condições estabelecidas no edital 79/2022, disponível no site da Uepa.

No ato da inscrição, o candidato deverá anexar em um arquivo único, em formato PDF, os documentos comprobatórios com as notas/conceitos de aprovação nas disciplinas de Português e Matemática do Ensino Médio ou ensino equivalente. A seleção será realizada com base no desempenho escolar dos candidatos avaliados pelas notas do ensino médio ou ensino equivalente dessas disciplinas. No preenchimento do formulário eletrônico de inscrição, o candidato informará o número de CPF, os dados pessoais, escolherá o curso de sua opção, a modalidade de concorrência, e responderá às questões socioeconômicas.

Os cursos são ofertados pelo programa “Forma Pará”, iniciativa criada em 2019 pela Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Profissional e Tecnológica (Sectet), em parceria com a Uepa, com a objetivo de expandir a oferta de vagas dos cursos de graduação (bacharelado, licenciatura e tecnológica) e pós-graduação nos municípios do Pará.

Mais informações pelo número: (91) 3299-2211

Fonte: Agência Pará