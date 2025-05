PCPA prende suspeito de estupro de vulnerável em São Félix do Xingu

Na manhã desta terça-feira (13), a Polícia Civil do Pará (PCPA), por meio da equipe da Superintendência Regional do Alto Xingu, cumpriu um mandado de prisão preventiva contra um homem investigado por estupro de vulnerável no município de São Félix do Xingu, sudeste do estado.

O mandado havia sido expedido na última sexta-feira (9), após a conclusão de investigações que identificaram o paradeiro do suspeito. Ele foi localizado e detido pela equipe policial, sendo conduzido à Delegacia Especializada de Atendimento à Criança e ao Adolescente (DEACA), onde permanece à disposição da Justiça.

A ação integra a Operação Caminhos Seguros, iniciativa que tem como objetivo o enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes em todo o estado. De acordo com a Polícia Civil, outras ações semelhantes devem ocorrer nos próximos dias como parte do esforço contínuo de proteção aos direitos das vítimas. (Roney Braga A Notícia Portal/ Foto Polícia Civil – DEACA)