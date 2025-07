Mulher denuncia tentativa de homicídio por atropelamento em Ourilândia do Norte

Durante a madrugada desta segunda-feira (30), por volta das 2h, uma mulher procurou uma guarnição da Polícia Militar em Ourilândia do Norte, no sul do Pará, afirmando que havia sido vítima de um atropelamento proposital cometido pelo ex-marido.

A denúncia foi feita em frente ao Hospital Santa Lúcia, no centro da cidade. Segundo o relato, a mulher ao qual terá seu nome preservado pela a reportagem, teria sido atingida de forma intencional por um veículo modelo Fox vermelho, conduzido por Darlley Sanches Pereira, seu ex-companheiro.

Coincidentemente, o suspeito se aproximava do local no momento da abordagem e foi imediatamente interceptado pela PM. Dentro do carro, ele filmava o trajeto, inclusive registrando o momento do acidente. Uma testemunha que estava no veículo, identificada como Érica Campos Pereira, confirmou que Darlley jogou o carro contra a vítima de forma proposital.

Segundo a polícia, o suspeito apresentava comportamento alterado e precisou ser algemado, conforme previsão da súmula 11 do STF. Ele foi levado para a delegacia, junto com o carro, a vítima e a testemunha, onde o caso foi registrado e ficou sob responsabilidade do investigador de polícia civil Jorge. A ocorrência foi atendida pela guarnição do 36° Batalhão da PM, com apoio da viatura 3605, durante a operação Saturação Noturna, determinada pelo comandante do CPR XIII, coronel Formigosa. (Roney Braga com informações da PMPA/ Foto: Divulgação)