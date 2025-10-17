Equatorial abre vagas de emprego em sete municípios no Pará

Conquistar espaço no mercado de trabalho ainda é um desafio para muitas pessoas, sobretudo as com deficiência, mas iniciativas de grandes empresas têm ajudado a mudar essa realidade.

Um exemplo disso vem da empresa Equatorial Pará, que está com novas vagas abertas e busca fortalecer seu compromisso com a inclusão e a diversidade dentro da companhia.

As oportunidades estão disponíveis em sete municípios das regiões Oeste e Sul do Estado, com destaque para a prioridade dada a PCDs no processo seletivo. As vagas são para os cargos de Técnico em Segurança do Trabalho, Analista Administrativo e Assistente Administrativo, e as inscrições podem ser feitas até 31 de dezembro de 2025, no site da empresa.

Para participar, é necessário ter ensino técnico completo na área de Segurança do Trabalho, ensino médio completo para o cargo de Assistente Administrativo, ou ensino superior completo em Administração ou áreas correlatas para Analista Administrativo.

O processo seletivo inclui avaliação técnica, entrevista com a equipe de Gente e Gestão e uma entrevista final com a liderança. Segundo a empresa, a iniciativa busca não apenas preencher vagas, mas também garantir que mais profissionais tenham a chance de desenvolver suas carreiras em um ambiente inclusivo e com oportunidades reais de crescimento. Com isso, a Equatorial reforça sua presença nas regiões Oeste e Sul do Pará e reafirma o compromisso de promover um futuro mais diverso e acessível no mercado de energia. (A Notícia Portal com informações de Alexandre Nascimento: Foto: Divulgação)