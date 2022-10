Redenção: GTO desarticula ponto de tráfico de drogas e prende dois traficantes

Dois homens foram presos em flagrante por tráfico de drogas em Redenção, no sul do Pará. Com eles foram apreendidos ecstasy, maconha e pasta base de cocaína.

Eles foram flagrados e presos na noite desta terça-feira (18/10) durante patrulhamento de uma equipe do Grupamento Tático Operacional (GTO) do 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM) no Setor Capuava. Os militares viram a dupla, que seguiam em uma motocicleta.

Ao notarem a viatura, eles pararam o veículo, jogaram uma sacola branca no chão e correram para dentro de uma residência. A guarnição seguiu a dupla, que foi presa enquanto tentava pular o muro para fugir.

Os agentes recuperaram a sacola descartada e fizeram buscas na casa, onde encontraram 3,2 kg de maconha divididos em tabletes, 246 comprimidos de ecstasy e 877 gramas de pasta base de cocaína. A equipe ainda apreendeu duas balanças de precisão, celulares, materiais usados para embalar os entorpecentes e a moto usada pelos homens.

Os acusados, que não tiveram os nomes informados, e todo o material foram apresentados na Delegacia de Polícia Civil de Redenção.

Fonte: Native News Carajás