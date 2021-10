PARÁ: Governador foi a ALEPA pedir celeridade na aprovação de projeto que reajusta salário de professores

Na tarde desta segunda feira (4) o Governador Helder Barbalho (MDB) foi à Assembleia Legislativa do Estado do Pará (ALEPA), onde se reuniu em um almoço com a maioria dos deputados estaduais, na ocasião o governador protocolou um projeto que visa aumentar os salários dos professores do ensino médio do estado.

O projeto que deverá ser votado nos próximos dias, prevê aumento real linear de 40% para os servidores que atuam no magistério e aumento médio de 24% para todos os servidores do ensino médio.

Segundo o governador Helder Barbalho, o reajuste de salários vai aumentar a folha de pagamento do estado em R$ 70.8 mi. ao mês, o que representa R$ 850 mi. ao longo de 12 meses. “Esta foi uma decisão muito estruturada, debatendo com o sindicato, levando em consideração a necessidade de melhorar o salário de professores e professoras; chegamos a uma proposta que é concreta, ela é vultuosa, significativa e o estado tem capacidade real de execução e por isso pedi a celeridade da ALEPA – para que já em outubro possamos conceder esse reajuste”, explicou o Governador.

O presidente da (ALEPA), Deputado Chicão (MDB), disse que o projeto já vai ser distribuído para as comissões de Justiça, Orçamento e Finanças e comissão de Educação – que analisarão em caráter de urgência. Em seguida o projeto será levado ao plenário para votação. Perguntado se essa matéria será votada ainda esse ano, o presidente da ALEPA respondeu: ‘Ainda amanhã’.