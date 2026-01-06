Polícia

Disputa milionária coloca famoso pastor evangélico e empresário na mira da Justiça; entenda

O ponto central da apuração envolve as outorgas da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

06/01/2026

Um inquérito da Polícia Civil de São Paulo (PC-SP) investiga uma disputa milionária envolvendo o pastor Valdemiro Santiago, líder da Igreja Mundial do Poder de Deus, e o empresário paraense Sebastião Miranda, conhecido como Tiãozinho. O caso envolve valores milionários. As informações são do jornal O Globo.

A disputa, que inicialmente estava restrita à esfera comercial, escalou e passou a envolver suspeitas de falsidade ideológica em um conflito estimado em cerca de R$ 60 milhões.

Segundo a investigação, a igreja afirma ter contratado a empresa SM Comunicações para retransmitir o sinal de sua emissora de TV em diversas localidades do país. A Mundial sustenta que a empresa declarou possuir autorizações que, na prática, não existiriam.

O ponto central da apuração envolve as outorgas da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). Segundo a igreja, a SM Comunicações não possuía autorização válida para operar em várias cidades, apesar de ter informado o contrário durante a negociação do contrato.

O inquérito segue em andamento e deverá esclarecer se houve falsidade ideológica na apresentação das outorgas, bem como eventual responsabilidade criminal das partes envolvidas. ( Bruna Rocha Jornal O Globo/ Foto: Divulgação)

06/01/2026

