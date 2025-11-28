Pau D’Arco/PA celebra 33 anos com a maior festa de aniversário da história do município

O município de Pau D’Arco, no sul do Pará, se prepara para realizar a maior festa de aniversário desde sua emancipação. A celebração dos 33 anos acontece nos dias 12 e 13 de dezembro e contará com uma programação diversificada que inclui música, fé e atrações de destaque nacional. Além disso, a estrutura utilizada será uma das maiores já montadas no município, permanecendo instalada durante os dois dias de evento.

Tema reforça obras e avanços da gestão

Sob a gestão do prefeito Domingos Enfermeiro, o evento deste ano traz o tema “Celebrando Pau D’Arco – Obras, Ações e Futuro”, que destaca os investimentos realizados pela administração municipal. Dessa forma, o governo reforça o compromisso com o desenvolvimento econômico, social e cultural da cidade, fortalecendo também a identidade local.

Abertura com noite gospel no dia 12

A atração principal será a cantora Amanda Ferrari, considerada um dos maiores nomes da música gospel no país. O show promete reunir grande público em um momento marcado por espiritualidade e celebração da fé. Além disso, a apresentação deve atrair fiéis de municípios vizinhos, ampliando a mobilização regional.

Grandes atrações movimentam o dia 13

A abertura da noite ficará por conta da cantora Talita Cavalcante, que, por sua vez, tem se destacado na música regional pela força vocal e crescente popularidade.

Logo depois, o público aguarda o show mais esperado: Luiza Martins, uma das artistas mais ouvidas no Brasil atualmente. Seus hits, que acumulam milhões de visualizações nas plataformas digitais, tornaram seu nome referência nacional e devem atrair fãs de toda a região. Dessa maneira, a cidade deve registrar um dos maiores públicos já reunidos em eventos locais.

Evento deve marcar a história do município

De acordo com a administração municipal, a celebração dos 33 anos é mais do que um evento festivo: representa um marco para o município e para sua população. A Prefeitura destaca que o aniversário deste ano contará com segurança reforçada, palco ampliado e atrações de renome nacional.

Segundo o prefeito Domingos Enfermeiro, “a festa celebra as conquistas da gestão e homenageia o povo que constrói diariamente a história de Pau D’Arco”.

Além disso, a organização planeja melhorias no fluxo de público, garantindo acessibilidade e qualidade na prestação de serviços durante os dois dias de programação.

Organização e expectativa de público

A programação é uma realização da Prefeitura Municipal de Pau D’Arco – Governo do Povo em parceria com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo (SEMMATUR).

Com expectativa de público recorde, a gestão acredita que a festa também deve impulsionar a economia local, movimentando setores como comércio, alimentação e hospedagem. Portanto, a comemoração não apenas celebra o aniversário da cidade, mas também estimula o desenvolvimento econômico e social.

Pau D’Arco se prepara, portanto, para uma celebração que promete entrar para a história e fortalecer ainda mais o orgulho e a identidade cultural da cidade. (Pedro Henrique, A Notícia Portal)