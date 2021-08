Redenção: Acidente com vitima fatal nesta manhã de segunda-feira (30)

O vendedor pioneiro de Redenção Clóvis de Sousa Viana (59), conhecido por Clóvis do Armazém Goiás morreu na manhã desta segunda-feira vitima de um trágico acidente na avenida Brasil, setor Buriti III.

Por volta das 7h da manhã, Clóvis trafegava em sua motocicleta com destino ao trabalho quando se envolveu no acidente colidindo com um veículo que trafegava na avenida Brasil. Imagens de circuito de segurança mostram o momento do acidente, Clóvis teve morte instantânea com várias fraturas pelo corpo, demonstrando a força do impacto.

Clóvis era bastante conhecido em Redenção como vendedor e desportista. Ele trabalhou por vários anos na antiga Loja do Povo e em seguida no Armazém Goiás, onde trabalhou até a data do seu óbito. O seu perfil dedicado lhe rendeu os codinomes de Clóvis da Loja do Povo e também o Clóvis do Armazém Goiás. Ele também fez história no esporte sendo o fundador do Clube Atlético Tiradentes. (Redação Portal AN10).