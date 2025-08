Papa em Belém: jornalista confirma vinda de Leão XIV

Belém já está no clima da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP30, marcada para acontecer entre os dias 10 e 21 de novembro de 2025. E se você acha que vai ser só mais um evento internacional, segura essa: segundo a jornalista Fernanda Cappellesso, do Diário Tocantinense, o Papa Leão XIV já confirmou presença — e há até rumores de que Vladimir Putin possa aparecer.

De acordo com Cappellesso, o pontífice deve participar da abertura da conferência com um discurso voltado à justiça climática. Conhecido pelo seu engajamento ambiental desde a encíclica Laudato Si’, o Papa teve o convite entregue pessoalmente pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, em nome do presidente Lula. (A Notícia Portal com informações do DOL/ Foto: Reprodução)