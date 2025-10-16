Mulher é feita refém durante assalto em propriedade rural de Tucumã

PolíciaTucumã

A vítima foi feita refém e teve joias e o carro levados; ação terminou com quatro pessoas presas. Todos os envolvidos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Tucumã, onde o caso foi registrado e segue sob investigação.

A Polícia Civil do Pará, por meio da Delegacia de Tucumã, prendeu quatro pessoas suspeitas de envolvimento em um roubo com restrição de liberdade ocorrido na tarde de terça-feira (14) em uma propriedade localizada na vicinal V-8, na Chácara Paraíso das Pedras, área próxima ao Balneário do Pedrão, zona rural do município.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, por volta das 13h, um veículo modelo Volkswagen Polo de cor cinza parou em frente à residência da vítima, Ângela Maria Ferreira, sob o pretexto de pedir informações sobre o balneário. Dentro do carro estavam dois homens, sendo um deles descrito como alto, branco, forte e com barba. Após a conversa, o veículo deixou o local.

Horas depois, por volta das 17h30, três homens encapuzados, um deles armado, invadiram a casa de Ângela Maria. A vítima foi amarrada com um cinto e mantida presa dentro do quarto, enquanto os criminosos reviravam o imóvel em busca de dinheiro e joias. Após a ação, o grupo fugiu levando diversos pertences e o veículo Fiat Toro vermelho, de placa PRV-7220, pertencente à vítima.

As equipes da Polícia Civil iniciaram diligências e, com base em imagens de câmeras de segurança, identificaram o mesmo VW Polo utilizado no início do crime, locado junto à empresa Localiza Rent a Car.

As equipes da Polícia Civil iniciaram diligências e, com base em imagens de câmeras de segurança, identificaram o mesmo VW Polo utilizado no início do crime, locado junto à empresa Localiza Rent a Car. O rastreamento indicou que o automóvel seguiu em direção a São Félix do Xingu, onde permaneceu por cerca de três horas.

Com apoio da Polícia Militar, os agentes montaram uma operação de interceptação e, por volta das 23h15, conseguiram abordar o veículo na PA-279, nas proximidades da Oficina Canaã. No carro estavam Einoá Moreira Lima Araújo, Walison Santos da Silva, Silfarlei Augusto Castro Silva e José Filho Moreira Lima, este último localizado posteriormente em uma residência em São Félix do Xingu.

Durante as buscas, foram apreendidas joias e objetos da vítima, além de um revólver calibre .38 e uma porção de substância semelhante à maconha. Todos os envolvidos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Tucumã, onde o caso foi registrado e segue sob investigação.

