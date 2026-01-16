Estados Unidos suspendem emissão de vistos de imigrante para brasileiros a partir de 21 de janeiro

Os Estados Unidos vão suspender, a partir do dia 21 de janeiro, a emissão de vistos de imigrante para cidadãos do Brasil. A medida foi anunciada nesta quarta-feira (14) pelo Departamento de Estado norte-americano e atinge, ao todo, 75 países. Apesar da restrição, os vistos de turismo continuarão sendo emitidos normalmente.

Segundo o comunicado oficial, a decisão é resultado de uma “revisão completa” das políticas, regulamentos e diretrizes de imigração dos Estados Unidos. O objetivo, de acordo com o governo norte-americano, é evitar que imigrantes oriundos de países classificados como de “alto risco” utilizem benefícios de programas de assistência social ou se tornem um encargo público para o país.

A nota ressalta ainda que o presidente Donald Trump tem defendido publicamente que imigrantes sejam financeiramente autossuficientes e não representem um fardo econômico para os cidadãos americanos.

Além do Brasil, a suspensão também alcança países como Rússia, Irã, Iraque, Colômbia, Uruguai, Cuba e Haiti, além de diversas nações da África e da Ásia. A Argentina, por sua vez, não foi incluída na lista, o que chamou atenção pelo alinhamento ideológico do presidente argentino, Javier Milei, com o atual governo dos Estados Unidos.

A decisão pode impactar diretamente brasileiros que pretendiam se mudar de forma permanente para os Estados Unidos, seja por reunificação familiar, trabalho ou outros programas de imigração. Até o momento, não há informações sobre quanto tempo a suspensão deverá durar. ( A Notícia Portal com informações da Agência Brasil/ Foto: Divulgaçao)