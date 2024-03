São Félix do Xingu: PC prende homem em flagrante por tentativa de feminicídio, no Distrito de Taboca

A Polícia Civil do Distrito Taboca, no município de São Félix do Xingu, prendeu um homem em flagrante por tentativa de feminicídio, na última segunda-feira (18). O suspeito, provocou um incêndio na residência da vítima, sua ex-companheira.

A mulher, que precisou sair às pressas da propriedade, perdeu todos os pertences. Anteriormente, o homem havia feito ameaças contra ela, além de tentar invadir sua casa.

Após as buscas, ele foi encontrado em um ônibus, que tinha como destino São Félix do Xingu. Em sua posse, foi apreendido um invólucro com substância semelhante à maconha.

Em entrevista, o suspeito confessou o crime e, em seguida, foi conduzido até a Delegacia do Distrito Taboca, para os procedimentos de praxe.(A Notícia Portal/Luiz Pereira)