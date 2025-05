7° BPM de Redenção atua no combate ao tráfico de drogas o Sul do Pará

Na noite desta quarta-feira, 07, militares do 7° Batalhão de Polícia Militar (7° BPM) atuaram no combate ao tráfico de drogas e conseguiram apreender 2 kg de cocaína em Redenção.

Os policiais realizavam rondas ostensivas quando visualizaram um veículo trafegando na BR-158. Ao avistar a viatura, o condutor aumentou a velocidade, o que gerou suspeitas e levou ao início do acompanhamento. Foi dada ordem de parada, que não foi obedecida pelo motorista.

Mais à frente na rodovia, o condutor do veículo arremessou uma mochila do carro. Os militares conseguiram parar o veículo, realizaram buscas e retornaram para verificar a mochila, que continha dois tabletes de uma substância análoga à cocaína, pesando 2,1 kg.

A droga, o condutor e o veículo foram apresentados à autoridade policial civil para que os procedimentos cabíveis fossem realizados.

A Polícia Militar atua estrategicamente no combate ao tráfico de drogas no sul do Pará, com os militares patrulhando as principais rodovias para evitar o tráfego de entorpecentes. ( A Notícia Portal com informações da SD ALINE – ASCOM PM)