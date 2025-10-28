Equatorial Pará orienta clientes quanto às mudanças na carta de reaviso

Os consumidores mais atentos já devem ter percebido algumas mudanças na identidade visual da carta de reaviso, em 2025. O documento é entregue aos clientes que possuem débitos com a Distribuidora.

Agora os consumidores podem receber dois tipos de documentos sobre os pagamentos pendentes: o primeiro é o “Reaviso de Vencimento”, que poderá ser entregue ao cliente após a data de vencimento ou automaticamente na próxima fatura, caso o cliente ainda esteja com faturas em atraso. O segundo é a “Visita de Relacionamento”, quando um agente de campo, devidamente uniformizado e com crachá da Equatorial Pará, entregará o documento em mãos ao morador, apresentando a possibilidade de pagamento ou negociação direta com o colaborador.

O layout deste reaviso, que anteriormente era um documento na horizontal em preto e branco, hoje assemelha-se ao layout da fatura de energia, mas contendo outras informações para reforçar ao cliente a importância da quitação do valor devido, além do código de barras para pagamento e o QR Code para efetuar o pagamento via Pix.

Segundo o Executivo de Serviços Técnicos e Comerciais, Pedro Veiga, é importante ficar atento à todas as informações. “Nosso trabalho é também aumentar a confiança que os nossos clientes possuem no recebimento dos nossos documentos oficiais, seja ele a fatura de cobrança ou o reaviso de vencimento”, afirma.

Segurança – Para garantir a segurança de seus clientes, a Equatorial Pará informa que os colaboradores estarão devidamente uniformizados, com a logomarca do Grupo Equatorial. O crachá de identificação também é obrigatório e traz o nome completo do profissional e a empresa prestadora de serviço.

Orientações para pagamentos: Os clientes devem ficar atentos na hora do pagamento das contas de energia, para realizá-lo somente pelos meios oficiais: Qr Code do pix, que vem descrito na própria conta; internet banking, casas lotéricas e bancos; site oficial da distribuidora ou maquinetas de cartão, disponíveis nas agências de atendimento.

No caso de pagamento de débitos em campo, com os agentes de negociação, a Distribuidora reforça que eles estarão devidamente caracterizados. Vale ressaltar que os colaboradores da Equatorial jamais recebem dinheiro em espécie ou por meio de chaves Pix. Pagamentos e negociações em campo são feitos exclusivamente por máquinas de cartão de crédito ou débito identificadas com a logomarca da Equatorial.

Certifique-se sempre de que o nome do beneficiário corresponde à Equatorial Energia. Esta é a melhor forma de confirmar a autenticidade do pagamento e evitar cair em golpes. É importante também sempre conferir o CNPJ da distribuidora de energia que é o 04.895.728/0001-80.

A Distribuidora orienta que ao receber o Reaviso, a regularização do débito seja efetuada prontamente para evitar a progressão para as etapas subsequentes do processo de cobrança, como a suspensão do fornecimento de energia, a Pré-Negativação e Negativação. A Equatorial Pará preza pela segurança e atendimento de qualidade a toda população e em caso de dúvidas, os clientes podem ir a uma agência de atendimento da Equatorial ou acionar a empresa pelo telefone 0800 091 0196. (A Notícia Portal com informações da Equatorial Pará/Foto: Divulgação)