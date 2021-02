Zé Francisco e Valber Milhomem são nomeados para Secretaria de Estado de Justica

O governador Helder Barbalho (MDB) assinou na manhã desta sexta-feira (11) decreto nomeando novos gestores para a Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos (SEJUDH). Para a função de secretário foi nomeado José Francisco de Jesus Pantoja Pereira e para a função de secretário adjunto, Valbetanio Barbosa Milhomem.

Zé Francisco nasceu no município de Cametá e já exerceu o mandato de Deputado Estadual de 2014 a 2018 (4 anos) ao assumir a vaga do Deputado estadual Gabriel Guerreiro que veio a falecer em exercício, é graduado em Direito, pós graduado em Direito do Trabalho (FGV-Rio), em Saúde, Segurança e Meio Ambiente do Trabalho (Fiocruz) e em Direito Internacional do Trabalho. Valber Milhomem é do município de Bannach, onde já exerceu dois mandatos de prefeito. Ambas nomeações feitas pelo Governador Helder Barbalho decorreram de uma indicação do Partido Social Brasileiro (PSB), feitas pelo Deputado Federal Cássio Andrade e Estadual Fábio Figueiras.

A SEJUDH desenvolve um importante papel na promoção da defesa dos direitos humanos e mantém o Projeto Cidadania, que percorre todo o Estado do Pará emitindo documentos e prestando outros serviços de Cidadania à população. (da redação)