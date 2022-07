Veraneio em Pontão segue em grande estilo

A temporada de verão (2022) na praia do Pontão está dando o que falar. No segundo fim de semana (15) a banda JMI e a cantora Cleo Andrade fizeram uma mega apresentação, que garantiu a curtição e alegria dos banhistas. Já no sábado, (16) a praia lotou para assistir ao show do jovem Guilherme Alexandre e o Biu do Piseiro.

E não para por aí, sexta-feira (22) a diversão continuará, com Manu Batidão, ela tem arrastado multidões em suas apresentações, com suas músicas que caíram no gosto do povo. E no sábado (23) também terá a cantora sertaneja Mariana Fagundes, ela está no auge de sua carreira, a plateia aguarda ansiosamente.

A prefeitura de Xinguara está oferecendo uma estrutura incrível e tem dado toda a assistência necessária para oferecer momentos de qualidade para quem opta por prestigiar a praia de Pontão , com total segurança e bem estar. A estrutura ficará montada até o dia 31 de julho, dia que encerrará oficialmente as programações do veraneio.

Próximo à área de camping, funciona em tempo integral Postos de Saúde, Bombeiros, Polícia Militar, Meio Ambiente, Cooperlimpa, Esporte, e também disponibiliza energia elétrica, para atender as necessidades do local e dos turistas. A limpeza é feita constantemente, para manter o lugar o mais agradável possível. Por Daniella Rodrigues da Redação.