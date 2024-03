Ourilândia do Norte e São Félix do Xingu se Preparam para Receber Linha Aérea da Azul

Ourilândia do Norte e São Félix do Xingu, no sul do Pará, estão se preparando para receber uma linha aérea que promete impulsionar o desenvolvimento local. Com o programa “Conheça o Brasil Voando”, desenvolvido pelo Ministério do Turismo e com o apoio do governo estadual, os municípios visam fortalecer o turismo de lazer e novos negócios. O projeto conta com a parceria da linha aérea Azul, que promete trazer uma identidade visual única para suas aeronaves, alusivas ao estado.

Os aeroportos de Ourilândia do Norte e São Félix do Xingu estão passando por melhorias significativas, incluindo a instalação de novos equipamentos e ajustes específicos para garantir a segurança das operações. Em São Félix do Xingu, as preparações visam receber os voos da Azul, que utilizarão aeronaves modelo ATR 72, com capacidade para até 72 passageiros.

Já em Ourilândia do Norte, a expectativa é que os voos operados pela Azul tenham início a partir de 10 de junho, utilizando aeronaves do modelo Cessna Grand Caravan, com capacidade para até 9 passageiros. A companhia aérea realizou vistorias no aeroporto municipal nos meses anteriores e, apesar de algumas sugestões de investimento, as condições de operação foram aprovadas, contando com o apoio do governo estadual para as melhorias necessárias. (A Notícia Portal, Ana Luiza Oliveira).