Paysandu prorroga contrato com volante Bileu até o final do Parazão de 2023

O Paysandu prorrogou, nesta quarta-feira (17), o contrato com o volante Bileu, de 33 anos. O jogador, que estar sem atuar desde março, quando sofreu uma lesão ligamentar no joelho, teve o vínculo com o Papão prorrogado até o final do Campeonato Paraense de 2023.

De acordo com a assessoria de comunicação do clube, o contrato com o jogador terminaria em outubro deste ano, ao final da Série C. No entanto, o Paysandu decidiu prorrogar o contrato com o atleta para que ele tenha condições de realizar a recuperação física completa na Curuzu.

A lesão de Bileu ocorreu no dia 30 de março, no jogo de volta da semifinal do Parazão contra o Águia, em Belém. No mês seguinte, o jogador fez atividades de fisioterapia pré-operatórios e realizou cirurgia no joelho no dia 30 de abril. O prazo de recuperação do jogador é de oito a nove meses.

Segundo a assessoria do Paysandu, apesar da prorrogação de contrato, Bileu ainda não voltou a treinar com os demais jogadores do clube. O Papão ainda informou que a recuperação do atleta está dentro do cronograma previsto pelo departamento médico e que ele deve ser reintegrado ao restante do elenco em dezembro deste ano ou em janeiro de 2023.

Ainda sem Bileu, o Paysandu volta a campo neste domingo (21), pela primeira rodada do quadrangular de acesso da Série C de 2022. Às 17h, o Papão visita o Vitória-BA, no estádio Barradão, em Salvador. A partida terá transmissão ao vivo pela TV Liberal e Lance a Lance pelo Oliberal.com. (A Notícia Portal / com informações O Liberal)