Ossada encontrada pode ser de Cícero e contem indícios de tortura

A informação que foi divulgada em coletiva pela Polícia Civil e Ministério Público responsáveis pelo caso Cicero, na manhã desta segunda-feira (22), é de que um caçador encontrou uma ossada humana em um matagal a margem da PA 287, estrada que da acesso a Cumaru.

Segundo promotor Leonardo Caldas, no local foram encontrados santinhos de campanha de Cícero Rodrigues, que na época era candidato a vereador em Redenção, e uma camisa com estampa da associação que Cícero presidia. O estado de decomposição do corpo também bate com tempo de desaparecimento. Os restos mortais foram encaminhados para pericia, caso confirmado que seja de Cicero, serão entregues para família.

Foi identificado previamente pela policia uma perfuração na parte de trás do crânio, provavelmente feito a bala. Com o uso de um detector de metal, a polícia localizou o projetil. Também foi averiguado pelos policiais que na arcada dentária da ossada faltavam dois dentes, o que poderia indicar a realização de tortura antes da execução. A polícia agora aguarda o resultado da pericia.

O CASO: Cicero desapareceu no dia 20 de outubro do ano passado, tendo sido visto pela ultima vez ao sair de uma agencia bancaria, e flagrado por câmeras em um carro saindo para o mesmo sentido de onde encontraram a ossada.

Quatro pessoas foram presas como suspeitas de participar do desaparecimento de Cícero, um ainda se encontra na prisão, e os outros três foram convertidos em prisão domiciliar. Delegados deram entrevistas na manhã desta segunda-feira (22) sobre o caso. (Da redação An-10)