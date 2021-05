EDITAL DE CONVOCAÇÃO – COOPFRA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente da COOPFRA, no uso de suas atribuições vem convocar todos os cooperados filiado(a)s e quites com suas obrigações sociais a participar de uma Assembleia Geral Ordinária que será realizada no dia 19/05/2021 na sede da COOPERATIVA, localizada na Rua Benedito Candido Gomes, Setor: Serrinha – Redenção – PA tendo para a AGO a seguinte ordem do dia: Primeira convocação às 08hs00 com a presença de 2/3 (dois terços) das associadas; segunda convocação às 09hs00 com a presença da metade mais um das associadas; terceira e última convocação às 10hs00 com a presença de 1/3 (um terço) dos associado(a)s, tendo como pauta:

a) Prestação de conta das atividades sociais; b) Prestação de conta financeira acompanhado do parecer do Conselho Fiscal; c) Distribuição dos fundos e rateios das sobras e ou perdas, prejuízos; d) Eleição da diretoria administrativa para o quadriênio 2021 a 2025; e) Eleição do Conselho Fiscal para o exercício de 2021; f) Planejamento para o exercício 2021.

Redenção/PA, 27 de Abril de 2021.

ANDRÉ DE SOUZA BEZERRA

Presidente da COOPFRA