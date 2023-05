Soldado PM atira contra a própria cabeça após atropelar idoso

Um idoso foi …atropelado por um policial militar, na rua Teófilo Condurú, com a passagem Brasília, no bairro do Guamá, em Belém. O acidente aconteceu no início da manhã deste domingo (21). Após atingir o idoso, o PM se matou.

O carro dirigido pelo soldado da Polícia Militar invadiu uma parada de ônibus e atingiu em cheio a vítima. Pessoas que passavam pelo local ajudaram nos primeiros socorros até a chegada de uma ambulância do Samu. O idoso foi levado para o Hospital Metropolitano. O estado de saúde dele não foi informado.

Logo após a batida, o soldado atentou contra própria vida e faleceu em um terreno baldio próximo do local do acidente. A PM disse que não vai comentar o caso, mas garantiu que o Centro Integrado de Atenção Psicossocial está dando apoio à família do soldado. (A Notícia Portal/ G1 Pará)