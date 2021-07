Clube do Remo em busca de reabilitação na série B encara o Coritiba nesta sexta-feira (02)

Na vice-liderança, o Coritiba tem nesta sexta-feira, 2, um confronto que pode colocar a equipe na ponta da tabela. Às 19h, no estádio Couto Pereira, o Coxa recebe o Clube do Remo, em partida válida pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

Os azulinos ocupam a 17ª colocação na tabela, na zona de rebaixamento e não vencem há cinco jogos. Os jogadores foram hostilizados no saguão do aeroporto de Belém, quando a delegação azulina se preparava para embarcar, a Policia Militar esteve presente no local para evitar maiores confusões. Na manhã desta quinta-feira a diretoria azulina confirmou o acerto com o técnico Felipe Conceição, após a saída de Paulo Bonamigo.

Suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o meia William Farias esta fora do jogo, com isso, três atletas do meio-campo brigam pela vaga. Por outro lado, o treinador poderá contar com a volta do atacante Leo Gamalho, após cumprir suspensão contra o Confiança.