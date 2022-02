Redenção: Governo do Estado autoriza obras de sinalização viária

O governador do Estado, Helder Barbalho, assina nesta terça-feira (22), em Redenção, a Ordem de Serviço (OS) autorizando a realização de obras de sinalização viária no município. A iniciativa integra as ações do Programa Sinalização Viária por Todo o Pará, criado pelo governo do estado e executado pelo Departamento de Trânsito do Estado (Detran).

Iniciado em 2021, o programa objetiva atender os municípios com obras de sinalização vertical e horizontal, além de serviços complementares. Até o momento, o programa já beneficiou municípios de todas as regiões de integração do estado. Na região do Araguaia, o projeto foi concluído em Conceição do Araguaia, e agora será a vez de Redenção receber as obras do governo do estado.

Após a assinatura da OS, a empresa responsável pelo contrato iniciará imediatamente toda a implantação necessária para a execução da obra. De acordo com o plano de trabalho, elaborado através de convênio firmado entre o Detran e a prefeitura do município, serão sinalizadas as principais vias de Redenção, especialmente, as de maior circulação de pedestres e veículos. O Detran reitera que além de garantir mais segurança viária, a sinalização vertical e horizontal contribui para organizar o trânsito e colaborar para o desenvolvimento econômico local, por facilitar o escoamento da produção do setor produtivo.

Fonte: Agência Pará