Operação em Conceição do Araguaia flagra quatro estabelecimentos com furto de energia; Durante a ação, uma pessoa foi presa

Nos dias 09 e 10 de setembro, a Polícia Cientifica em parceria com a Polícia Civil e a Equatorial Pará, deflagrou uma operação que identificou irregularidades nos bairros Emerêncio e Centro, no município de Conceição do Araguaia, no Sudeste paraense.

Os 4 estabelecimentos investigados, foram flagrados com furto de energia, com desvios no padrão de energia. Nesses casos, o consumo de energia era faturado de maneira mínima, não correspondendo ao consumo real. Além disso, prejudicava a qualidade da energia elétrica de outros clientes.

Entre os estabelecimentos flagrados estavam um supermercado, ligado com uma loja de roupas e uma residência; uma boate, uma distribuidora de bebidas e um hotel.

As ligações clandestinas e medidores adulterados podem levar a sobrecargas elétricas, curtos-circuitos e picos de energia, aumentando também o risco de acidentes elétricos. Transformadores e linhas de distribuição sobrecarregados com furto de energia podem resultar em falhas de equipamentos, reparos custosos, tanto para o cliente quanto para a Distribuidora de energia, interrupções no fornecimento geral de eletricidade e incêndios.

Furto de energia: A Equatorial Pará, responsável por distribuir energia no estado, reforça que a prática de furto de energia é crime nos termos do artigo 155 do Código Penal Brasileiro.

A população pode denunciar esse tipo de crime por meio dos canais de atendimento da Equatorial Pará, como a Central de Atendimento pelo 0800 091 0196, pelo site www.equatorialenergia.com.br ou, presencialmente nas agências. Além disso, a Polícia Civil dispõe do telefone 181 para também receber denúncias. (A Notícia Portal com informações da Assessoria de Comunicação Social da Equatorial Pará/Foto: Divulgação)