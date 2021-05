MICRO-ÔNIBUS PEGA FOGO DENTRO DE GARAGEM DE RESIDÊNCIA EM ANAPU-PA

Um incêndio destruiu um micro-ônibus dentro da garagem de uma casa em Anapu, às margens da rodovia Transamazônica, no sudeste do Pará. As chamas começaram por volta das 4h da madrugada deste sábado (8). Vizinhos registraram o momento do incêndio.

Segundo testemunhas, vizinhos usaram baldes para jogar água e tentar coibir o incêndio uma vez que o município não possui uma unidade do Corpo dos Bombeiros. Um carro pipa da prefeitura conseguiu conter o fogo.

A casa ficou parcialmente destruída. A Polícia Civil vai investigar se o incêndio foi acidental ou criminoso.