Operação da PF no Pará e em mais 6 estados mira organização criminosa que usava portos brasileiros para tráfico internacional de drogas

Ao todo, a operação Maritimum tem objetivo de cumprir 46 mandados de prisão preventiva e 90 mandados de busca e apreensão expedidos pela 2ª Vara Criminal da Justiça Federal do RN no Rio Grande do Norte, São Paulo, Bahia, Pernambuco, Rio de Janeiro, Ceará e Pará.

A Justiça também determinou o bloqueio de R$ 169,6 milhões nas contas bancárias de investigados.

As ações são conduzidas por cerca de 350 policiais federais e 28 policiais do Batalhão de Operações Especiais (Bope) da Polícia Militar do Rio Grande do Norte .