Jovem morre em acidente de moto na Vila Ladeira Vermelha

Um acidente de trânsito tirou a vida de Paulo Ricardo Rocha Ribeiro, de 19 anos, na tarde de domingo (17), na Vila Ladeira Vermelha, em São Félix do Xingu. Ele conduzia uma motocicleta Honda XRE 300 quando, ao tentar frear diante de um caminhão cinza que transitava no meio da vicinal, perdeu o controle do veículo e caiu junto com sua namorada.

A jovem sofreu ferimentos na cabeça, foi socorrida no posto de saúde local e liberada após atendimento. Já Paulo não resistiu, sendo atropelado pelo caminhão, cujo motorista fugiu sem prestar socorro.

O irmão da vítima presenciou o acidente e confirmou a versão relatada por testemunhas. Imagens do veículo suspeito foram repassadas às guarnições de Tucumã e Ourilândia, que realizam buscas para identificar o responsável.

A Polícia Civil foi acionada e autorizou a remoção do corpo pela funerária contratada pela família.

(Emily Dulcio/ A Notícia Portal)