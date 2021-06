EM BUSCA DA PRIMEIRA VITÓRIA NA SÉRIE B, REMO RECEBE O BRASIL DE PELOTAS NO BAENÃO

Após o empate com o CRB-AL na Série B e a derrota para o Atlético-MG na Copa do Brasil, o Remo faz sua estreia no Estádio Baenão, nesta Segundona. Neste sábado (5), às 19h, o Leão recebe o Brasil-RS, pela segunda rodada do torneio. Contra a equipe de Pelotas (RS), o clube azulino vai em busca da primeira vitória na competição.

Marca importante

A partida deste fim de semana tem um clima especial. O capitão e volante da equipe Lucas Siqueira completa 50 jogos com a camisa azulina. Desde 2020 no clube, Lucas tem oito gols no Leão, em 49 partidas. Além disso, conquistou o vice da Série C na última temporada, que garantiu o acesso à segunda divisão.

Companheiro de Lucas Siqueira, o também volante Anderson Uchôa falou sobre a partida deste fim de semana: “Conheço o Brasil de Pelotas-RS, joguei contra. Sempre esperam marcação forte. Aqui não deve ser diferente. Precisamos ter atenção grande principalmente quando for atacar. Atacar defendendo. Porque virão aqui jogar por uma bola no contra-ataque. E também podem esperar uma equipe aguerrida que vai lutar pelos três pontos”, afirmou.

Novidade

Contratado no início da semana pelo Remo, o lateral-esquerdo Igor Fernandes chega para dar concorrência a Marlon, um dos líderes do grupo. Igor chegou em Belém, foi regularizado e está relacionado para a partida pelo técnico Paulo Bonamigo.

“Hoje vendo pessoalmente, temos um elenco bom e temos tudo para fazer uma boa Série B. Tenho meu período de adaptação, cheguei na cidade agora, fui convocado para o jogo, estou disponível, porém tenho que me adaptar e isso só vem com o tempo”, disse.

O adversário

Após abrir a Série B, no último fim de semana, com um empate sem gols contra o Londrina-PR, dentro de casa, o Brasil-RS vem a Belém em busca da recuperação. O Xavante chega com várias novidades, já que os reforços foram regularizados e já podem estrear. São eles: o zagueiro Arthur, o lateral-esquerdo Kevin, o meia Denílson e os atacantes Welinton, Ramon e Luiz Fernando.

A partida entre Remo e Brasil-RS tem transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com, com pré e pós-jogo.

FICHA TÉCNICA

Remo x Brasil-RS

Campeonato Brasileiro da Série B – 2ª rodada

Data: 05/06/2021

Horário: 19h

Local: Estádio Baenão

Árbitro: Ricarle Gustavo Gonçalves Batista (BA)

Assistentes: Marcos Welb Rocha de Amorim (BA) e Luanderson Lima dos Santos (BA)

Quarto árbitro: Olivaldo Jose Alves Moraes (PA)

Prováveis escalações

Remo: Vinícius; Thiago Ennes, Suéliton, Rafael Jansen e Marlon; Uchôa, Lucas Siqueira e Gedoz; Lucas Tocantins, Jefferson e Renan Gorne. Técnico: Paulo Bonamigo.

Brasil: Matheus Nogueira; Vidal, Leandro Camilo, Ícaro, Artur; Rômulo, Bruno Matias, Paulo Victor; Jarro Pedroso, Júnior Viçosa e Neto. Técnico: Cláudio Tencati.