Tragédia em São Félix do Xingu: Jovem morre atropelado e acusação inicial se desfaz

São Félix do Xingu, Pará – Uma tragédia abalou a cidade de São Félix do Xingu, no sul do Pará, quando Werick Luz Ribeiro, um jovem de 31 anos, foi fatalmente atropelado por um caminhão na movimentada Avenida 22 de Março.

Inicialmente, as autoridades atribuíram a culpa à sua companheira, Rosilda Francisca da Silva, de 46 anos, que foi presa pela Polícia Militar sob a acusação de tê-lo empurrado na frente do veículo em movimento durante uma discussão.

No entanto, imagens das câmeras de segurança do local desmentiram essa versão dos eventos, mostrando um homem não identificado perseguindo Werick, que acabou colidindo com o caminhão. O motorista do veículo não conseguiu frear a tempo, resultando na morte instantânea de Werick antes mesmo da chegada dos socorristas do SAMU.

As autoridades, ao tomar conhecimento das imagens, libertaram Rosilda Francisca da custódia, uma vez que ficou claro que ela não teve envolvimento na tragédia. Rosilda, que vive em situação de rua e lida com transtornos mentais, além de ser usuária de drogas, continua sendo uma figura trágica nessa história.

A Polícia Civil segue investigando ativamente o caso para identificar o homem que estava perseguindo Werick, enquanto a comunidade local permanece atônita com a reviravolta nos acontecimentos que resultaram na perda prematura de um jovem. (A Notícia Portal com informações do Blog do Luiz Pereira)