LEI DO ACOMPANHANTE É REALIDADE EM REDENÇÃO

A Prefeitura de Redenção, através da Secretaria de Saúde, anunciou com entusiasmo que a tão aguardada Lei do Acompanhante se tornou uma realidade no Hospital Materno Infantil Dr. Pedro Paulo Barcaui. Essa significativa conquista foi viabilizada em virtude da ampliação e reforma do hospital, evidenciando um importante marco histórico para o cuidado e acolhimento das gestantes no âmbito da saúde pública de Redenção.

O Prefeito Marcelo Borges e a Secretária de Saúde Agueda Cleide comemoraram essa conquista, destacando o compromisso da administração municipal em promover melhorias significativas na área da saúde. Com a nova legislação em vigor, todas as parturientes no hospital terão o direito garantido de contar com um acompanhante durante o processo de parto. O investimento na ampliação e modernização do Hospital Materno Infantil reflete uma prioridade com o bem-estar das famílias de Redenção, oferecendo um atendimento de qualidade e humanizado a todas as gestantes e crianças que dependem deste serviço.

A Lei do Acompanhante é uma importante medida para fortalecer o vínculo familiar, oferecer apoio emocional e afetivo durante o processo de gestação e parto, além de proporcionar um ambiente mais humanizado e seguro para as pacientes. Com essa iniciativa, Redenção se destaca como um município comprometido em promover um atendimento de qualidade e respeitoso para os seus munícipes, viabilizando uma assistência ainda mais empática às mulheres em um dos momentos mais delicados de suas vidas: a gravidez e o parto.

Com a concretização da Lei do Acompanhante em Redenção, a população pode esperar por uma assistência ainda mais inclusiva, participativa e atenta às necessidades das mulheres. Os moradores de Redenção receberam com satisfação essa notícia que indica um marco importante no aprimoramento dos serviços de saúde oferecidos na cidade. A Lei do Acompanhante é mais uma demonstração do compromisso da gestão Marcelo Borges em proporcionar um ambiente humanizado e acolhedor para as pacientes do Hospital Materno Infantil, garantindo uma experiência mais positiva e segura para as gestantes e mães que buscam assistência em saúde na unidade hospitalar. (A Notícia Portal/ Prefeitura Municipal de Redenção