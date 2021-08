SANTANA DO ARAGUAIA: Presos invasores de terras na Fazenda Campo Alegre

Foi informado a Delegacia de Polícia Civil de Santana do Araguaia na tarde de domingo (22) que na sexta-feira vários sem terras iniciaram loteamentos e construções de barracos na área de preservação permanente (APP) do rio campo alegre, que pertence a Fazenda Campo Alegre.

Os policiais se deslocaram até o local e confirmou a presença de dois homens com seus barracos construídos e suas famílias, além de outros em construção. Foram destruídos sete barracos. Eles foram presos e autuados em flagrante, um deles já bastante conhecido pelo envolvimento em grilagem de terras.

Foi solicitado à SEMMA um relatório com utilização de drone para identificar outras construções as margens do rio e responsabilizar os invasores por crimes ambientais.

Será instaurado inquérito policial, o objetivo é identificar os responsáveis pelas as demais construções. Segundo a polícia civil, também será investigado se estes invasores tem alguma ligação com os membros da Associação criada pelos grileiros da Fazenda Ouro Verde.