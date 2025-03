Ô Milla! – Força sempre para o cantor Netinho diagnosticado com câncer

O cantor Netinho, de 58 anos, foi diagnosticado com câncer no sistema linfático. A informação foi confirmada por meio de um boletim médico divulgado no site oficial do artista. Netinho, que já enfrentou diversos problemas de saúde ao longo da vida, agora inicia uma nova batalha contra a doença.

Internação e cancelamento da agenda de Carnaval: Netinho foi internado no Hospital Aliança, em Salvador, no dia 25 de fevereiro, após relatar fortes dores nas costas e dificuldades para caminhar. Por conta do quadro de saúde, o artista precisou cancelar sua agenda de shows durante o Carnaval. Ele recebeu alta na última sexta-feira (21) e segue em tratamento especializado. (A Notícia Portal)