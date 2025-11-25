Governo do Pará entrega máquinas para reforçar a manutenção de estradas vicinais

NoticiasPará

Redenção, Xinguara, Novo Repartimento, Floresta do Araguaia e Castanhal receberam equipamentos que vão melhorar a infraestrutura nas cidades

25/11/2025
O prefeito de Redenção, Rener de Santana Miranda, destacou como o maquinário vai ajudar no desenvolvimento da cidade.

O governo do Pará entregou máquinas que serão utilizadas em serviços de manutenção e conservação de estradas nos municípios de Redenção, Xinguara, Novo Repartimento, Floresta do Araguaia e Castanhal, nesta segunda-feira (24), no Palácio do Governo, em ato que contou com a presença do governador Helder Barbalho e da vice-governadora Hana Ghassan, juntamente com os prefeitos das cidades beneficiadas. Foram entregues quatro pás carregadeiras e dois rolos compressores.

O governador destacou que a distribuição dos equipamentos contribui para ampliar a capacidade de produção agrícola, melhorar a infraestrutura local e facilitar o escoamento dos produtos.

“São equipamentos importantes que colaboram, seja para as atividades urbanas, como também na produção rural, abertura de estradas para municípios de diversas regiões. Uma parceria com o deputado Júnior Ferrari, a partir do seu mandato, conjugado com o governo do Estado, permitindo que Redenção, Xinguara, Novo Repartimento, Floresta do Araguaia e Castanhal sejam contemplados com esses equipamentos importantes para o desenvolvimento desses municípios”, completou o chefe do poder Executivo estadual.

Mais de 50 mil famílias já foram beneficiadas com esses investimentos. “São equipamentos importantes que colaboram, seja para as atividades urbanas, como também na produção rural, abertura de estradas para municípios de diversas regiões.

Os equipamentos são do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) e foram doados ao Núcleo de Gerenciamento do Pará Rural (NGPR), por meio da intermediação do deputado federal Júnior Ferrari (PSD).

Investimentos – De 2019 até novembro de 2025, o governo do Pará, por meio do NGPR, entregou mais de 35 mil itens, totalizando valores aproximados de R$ 99 milhões, destinados a atender os 144 municípios, contemplando prefeituras, associações de agricultores e entidades representativas da pesca. Mais de 50 mil famílias já foram beneficiadas com esses investimentos.

O prefeito de Redenção, Rener de Santana Miranda, destacou como o maquinário vai ajudar no desenvolvimento da cidade. “Hoje temos uma malha vicinal que tem muita produção. Redenção é um dos maiores produtores de soja do País e com essas máquinas nós vamos poder atender ainda mais os nossos produtores, melhorando a condição para que eles possam escoar a produção. Agora vamos servir ainda mais a nossa população da área urbana e rural, porque nós vamos fazer boas pavimentações na cidade”, disse.

Para o prefeito de Xinguara, Osvaldinho Assunção, os equipamentos vão ajudar o município a economizar e investir em outros setores. “Eu quero aqui dizer que essas máquinas serão muito importantes para preparar as estradas para os produtores rurais escoarem os mantimentos. E elas chegam em um bom momento porque hoje os municípios estão sem máquinas e tem que alugar. Uma máquina dessa vai substituir um aluguel de 40, 50 mil por mês que o município alugando de terceiros”, afirmou. (A Notícia Portal com informações de Andreia Santo (SECOM)/ Fotos: Marco Santos Agência Pará)

