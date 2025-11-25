Governo do Pará entrega máquinas para reforçar a manutenção de estradas vicinais

O governo do Pará entregou máquinas que serão utilizadas em serviços de manutenção e conservação de estradas nos municípios de Redenção, Xinguara, Novo Repartimento, Floresta do Araguaia e Castanhal, nesta segunda-feira (24), no Palácio do Governo, em ato que contou com a presença do governador Helder Barbalho e da vice-governadora Hana Ghassan, juntamente com os prefeitos das cidades beneficiadas. Foram entregues quatro pás carregadeiras e dois rolos compressores.

O governador destacou que a distribuição dos equipamentos contribui para ampliar a capacidade de produção agrícola, melhorar a infraestrutura local e facilitar o escoamento dos produtos.

“São equipamentos importantes que colaboram, seja para as atividades urbanas, como também na produção rural, abertura de estradas para municípios de diversas regiões. Uma parceria com o deputado Júnior Ferrari, a partir do seu mandato, conjugado com o governo do Estado, permitindo que Redenção, Xinguara, Novo Repartimento, Floresta do Araguaia e Castanhal sejam contemplados com esses equipamentos importantes para o desenvolvimento desses municípios”, completou o chefe do poder Executivo estadual.

Os equipamentos são do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) e foram doados ao Núcleo de Gerenciamento do Pará Rural (NGPR), por meio da intermediação do deputado federal Júnior Ferrari (PSD).

Investimentos – De 2019 até novembro de 2025, o governo do Pará, por meio do NGPR, entregou mais de 35 mil itens, totalizando valores aproximados de R$ 99 milhões, destinados a atender os 144 municípios, contemplando prefeituras, associações de agricultores e entidades representativas da pesca. Mais de 50 mil famílias já foram beneficiadas com esses investimentos.

O prefeito de Redenção, Rener de Santana Miranda, destacou como o maquinário vai ajudar no desenvolvimento da cidade. “Hoje temos uma malha vicinal que tem muita produção. Redenção é um dos maiores produtores de soja do País e com essas máquinas nós vamos poder atender ainda mais os nossos produtores, melhorando a condição para que eles possam escoar a produção. Agora vamos servir ainda mais a nossa população da área urbana e rural, porque nós vamos fazer boas pavimentações na cidade”, disse.

Para o prefeito de Xinguara, Osvaldinho Assunção, os equipamentos vão ajudar o município a economizar e investir em outros setores. “Eu quero aqui dizer que essas máquinas serão muito importantes para preparar as estradas para os produtores rurais escoarem os mantimentos. E elas chegam em um bom momento porque hoje os municípios estão sem máquinas e tem que alugar. Uma máquina dessa vai substituir um aluguel de 40, 50 mil por mês que o município alugando de terceiros”, afirmou. (A Notícia Portal com informações de Andreia Santo (SECOM)/ Fotos: Marco Santos Agência Pará)