Mulher é presa por homicídio privilegiado após matar companheiro em Ourilândia do Norte

Uma mulher foi presa na madrugada deste domingo (13), suspeita de matar o próprio companheiro com um golpe de faca, na zona rural do município de Ourilândia do Norte, sudeste do Pará. A suspeita, identificada como Luana Brito Silva, foi apresentada pela Polícia Militar à Delegacia de Polícia Civil, onde o caso foi registrado como homicídio privilegiado.

De acordo com informações repassadas pela equipe plantonista da Polícia Civil, Luana teria esfaqueado o companheiro Eduardo Pereira da Silva após ser agredida por ele. A vítima ainda chegou a ser socorrida, mas não resistiu ao ferimento e morreu.

Durante o interrogatório, Luana relatou que era vítima de agressões frequentes por parte de Eduardo e que, naquela madrugada, ele também teria agredido a filha adolescente do casal. Segundo a versão apresentada, após mais um episódio de violência, a mulher pegou uma faca e golpeou o companheiro no peito.

Luana foi localizada no Hospital Municipal, onde recebia atendimento médico por lesões causadas durante as agressões. Após ser ouvida, ela foi submetida a exame de corpo de delito e segue à disposição da Justiça.

O caso foi registrado sob o Boletim de Ocorrência nº 00207/2025.100360-7 e será investigado pela Polícia Civil de Ourilândia do Norte. (Roney Braga/ A Notícia Portal/ Foto: Policia Civil)