Cinco pessoas foram presas em Belém após retirada de manifestantes da porta do Exército

Cinco manifestantes foram detidos pela Polícia Militar (PM) durante operação das forças de segurança do governo do Pará e da Prefeitura de Belém, na manhã desta segunda-feira, 9, na Avenida Almirante Barroso.

A informação foi confirmada pelo órgão de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), os manifestantes foram presos após resistirem a ação das forças de segurança de retirar as barracas localizadas em frente ao 2°BIS, eles serão encaminhadas para a Superintendência da Polícia Federal, responsável pela atuação.

As ações integradas do órgãos de segurança pública estadual, municipal e federal, garantem a desocupação e dissolução mas imediações do quartel do exército na principal avenida de acesso ao centro de Belém, em cumprimento a decisão judicial expedida pelo Superior Tribunal Federal (STF). O trabalho coordenado a partir do gabinete de crise, instalado pela Segurança Pública e Defesa Social (Segup), garante o cumprimento da decisão judicial a partir de ações estratégicas, sem que nenhum dano seja causado à população.

Em sua conta no Twitter, Helder reforçou as ações, “não vamos admitir atos terroristas e açõs como as que aconteceram em Brasília”. Confira a mensagem:

O Pará é o 1º estado do país a cumprir a decisão do ministro Alexandre de Morais. O acampamento localizado em frente ao Quartel do Exército, em Belém, já foi desmontado. Aqui no Pará, não vamos admitir atos terroristas e ações como as que aconteceram em Brasília. #AquiNão — Helder Barbalho (@helderbarbalho) January 9, 2023

Fonte: Romana News