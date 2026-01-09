Polícia isola área após homem armado se trancar em casa no Jardim Tropical, em Xinguara

Um homem em aparente surto psicológico permanece trancado dentro de uma residência no bairro Jardim Tropical, em Xinguara, no sul do Pará, desde pelo menos a última terça-feira (06), segundo informações repassadas pelo o Repórter Black News da Página Sul Pará em Notícias. O caso mobiliza forças de segurança.

De acordo com a Polícia Militar, o homem está de posse de uma arma de fogo e se recusa a sair do imóvel. Por conta do risco, a área foi isolada e moradores foram orientados a não se aproximarem do local.

Uma guarnição da Polícia Militar realiza o isolamento e atua nas tentativas de negociação. A equipe no local é comandada pelo subtenente Filho, com apoio dos sargentos Coutinho e Borges. Segundo a PM, o objetivo principal é preservar a integridade física do homem, dos policiais e da população.

Equipes especializadas da Polícia Militar de Redenção e de Marabá também foram acionadas e estão em Xinguara desde a madrugada. As equipes tentaram verbalizar com o homem, porém sem sucesso até o momento. Drones estão sendo utilizados para monitoramento da área, devido à baixa visibilidade e à dificuldade de acesso ao imóvel, que chegou a ficar sem energia elétrica.

Durante uma tentativa de entrada no quintal da residência, os policiais relataram ter ouvido um barulho semelhante a um disparo de arma de fogo, o que levou à interrupção da ação e à adoção de uma postura defensiva até o amanhecer do dia.

Outro fator que dificulta a operação é a presença de um cachorro de grande porte e comportamento agressivo na residência. A polícia informou que busca alternativas para neutralizar o animal sem causar ferimentos, priorizando a segurança dos militares e do próprio animal.

A expectativa é de que uma equipe do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE), vinda de Belém, chegue a Xinguara a qualquer momento para reforçar a negociação e tentar resolver a situação de forma segura.

Segundo informações preliminares, o homem teria conhecimento e treinamento no uso de armamentos, o que aumenta a complexidade da ocorrência. A Polícia Militar segue utilizando megafone para tentar contato e negociação.

O caso gera grande preocupação, principalmente entre familiares do homem, que acompanham a movimentação à distância. A Polícia Militar informou que novas atualizações serão divulgadas conforme o andamento da ocorrência ( Roney Braga A Notícia Portal/ imagen da Página Sul Pará em Notícias)