Estado entrega equipamentos e reforça saúde de média e alta complexidade em municípios

O Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), elevou a descentralização da saúde pública, com a entrega de novos equipamentos destinados a fortalecer a rede de assistência de média e alta complexidade em 12 municípios do Estado. A cerimônia de entrega dos aparelhos foi realizada, na manhã desta sexta-feira (13), no Palácio do Governo, em Belém, com a presença da vice-governadora Hana Ghassan. Também participaram a secretária estadual de Saúde (Sespa), Ivete Vaz, o secretário adjunto de Gestão de Administrativa, Edney Pereira, prefeitos e secretários municipais de saúde.

A vice-governadora Hana Ghassan reforçou que a ação faz parte de um plano estruturado e articulado com os municípios. “Essa entrega reforça o compromisso do Governo do Pará com uma saúde mais próxima da população. Com planejamento e investimento, estamos garantindo mais estrutura para que os municípios possam oferecer diagnósticos mais rápidos e um atendimento com mais qualidade.” enfatizou Hana Ghassan.

Cada município recebeu um aparelho de ultrassonografia, totalizando um investimento de R$ 2.055.600,00. Com esta entrega, o Governo do Pará já destinou 33 equipamentos a 31 municípios somente este ano, somando um investimento de R$ 5.652.900,00.

Os municípios beneficiados foram Redenção, Baião, São Domingos do Araguaia, Santa Cruz do Arari, Terra Santa, Curuá, Rio Maria, Senador José Porfírio, São João da Ponta, Prainha, São Felix do Xingu e Faro.

A ação integra as estratégias do Governo do Pará para a interiorização da saúde, com ampliação do acesso a exames, monitoramento clínico e atendimento de qualidade, promovendo maior equidade e cuidado com os moradores desses municípios. (A Notícia Portal com informações de Bianca Botelho/ Fotos: Marcelo Lelis Agência Pará)